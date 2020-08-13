السلامة الوطنية طرابلس: تفجير أكثر 50 طن من الألغام

أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس تفجير أكثر من 50 طن من الألغام ومخلفا الحرب التي جرى جمعها من جنوب العاصمة طرابلس.

وأكدت هيئة السلامة الوطنية طرابلس عبر مكتبها الإعلامي أنه جرى تفجير أكثر من 50 طن من الألغام ومخلفات الحروب المؤلفة من قذائف وصواريخ جرى جمعها من مناطق عين زارة الخلة، وادي الربيع صلاح الدين، السدرة، طريق المطار، سبيعة، الطويشة، سوق الخميس.

وأشارت هيئة السلامة الوطنية أنه جرى تفجير مخلفات الحرب بوادي الهيرة بإمرة رئيس إدارة المفرقعات وإزالة الألغام ومخلفات الحروب لهيئة السلامة الوطنية عقيد علي القاضي.