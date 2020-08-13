للمرة الرابعة.. «تعليم الوفاق» تحدد موعدا جديدا لاستئناف الدراسة

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور محمد عماري زايد، القرار رقم «398» لعام 2020، والذي يقضي باستئناف الدراسة التدريجية والاختيارية للشهادة الثانوية اولًا لاستكمال ما تبقى من المقررات الدراسية وذلك اعتبارا من 29 أغسطس الجاري.

وقالت وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إن توقيع القرار جاء بعد اجتماع عماري، ظهر الخميس، باللجنة الفنية المختصة والمكلفة منه بوضع خارطة العودة المدرسية وتحديد مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي القادم 2021/2020.

وخلال الاجتماع، قدم وكيل الوزارة، عادل جمعة، توضيحا للوزير عن نتائج اجتماع لجنة تحديد المواعيد الدراسية مع رئيس وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية، الذي انعقد صباح اليوم، بمقر وزارة التعليم كما وضع الوزير في صورة النقاش وأهم الملاحظات التي أبدتها اللجنة الاستشارية وطالبت بمراعاتها في تنفيذ العودة ولاسيما زيادة فرق الرصد والتقصي.

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