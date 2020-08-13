“تعليم الوفاق” تُحدد موعد استئناف الدراسة

أعلن وزير التعليم المكلف في حكومة الوفاق محمد عماري زايد، استئناف الدراسة التدريجية والاختيارية للشهادة الثانوية أولا، واستكمال ما تبقى من المقررات الدراسية اعتبارا من 29 أغسطس الجاري.

وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده الوزير الخميس مع اللجنة الفنية المختصة والمكلفة بوضع خارطة للعودة المدرسية وتحديد مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي المقبل.

من جانبه، قدّم وكيل الوزارة عادل جمعة تقريراً حول نتائج اجتماع لجنة تحديد المواعيد الدراسية مع رئيس وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية والملاحظات التي أبدتها اللجنة الاستشارية وطالبت بمراعاتها في تنفيذ العودة.

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