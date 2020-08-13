ليبيا الان الطريق إلى سرت (خريطة تفاعلية) تم النشر منذُ 10 ساعاتاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية ليبيا الطريق إلى سرت (خريطة تفاعلية) نجاة فقيري | 13 August, 2020 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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