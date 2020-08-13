تقليص ساعات الحظر في سرت إلى 12 ساعة

قررت اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» بسرت، اليوم الخميس، وبعد التشاور مع اللجنة الطبية الأستشارية، تقليص ساعات الحظر بالمدينة وضواحيها اعتبارا من غد الجمعة، ليكون على مدار 12 ساعة من السابعة مساءً وحتى السابعة صباحًا.

كما قررت اللجنة استمرار فتح جميع المصارف والأسواق والمحال التجارية والأنشطة التجارية الأخرى، ولا يشمل ذلك المقاهي، ومحلات الحلاقة، ومزينات النساء، وصالات الأفراح، ومقاهى الأرجيلة، وصالات الألعاب، والمصائف.

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وطالبت اللجنة بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الوباء ومن بينتها حظر التجول، وهددت المخالفين من أصحاب الأنشطة والمحال، والأسواق التجارية وغيرها، بسحب الترخيص، وقفل النشاط.

يشار إلى إصدار رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم، في 3 أغسطس الجاري، قرارًا بفرض حظر التجوال داخل المدينة وضواحيها طيلة 24 ساعة اعتبارًا من 4 أغسطس ولمدة 10 أيام.

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