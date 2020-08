بني وليد تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدية

أعلنت

لجنة الطوارئ الصحية بني وليد، اليوم الخميس، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

في البلدية .

وأوضحت

لجنة الطوارئ في منشور لها عبر الصفحة الرسمية لإدارة الخدمات الصحية بني وليد

بموقع ” فيسبوك”، أن فرق الرصد والاستجابة السريعة أرسلت السبت الماضي 117

عينة إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مبينة أن نتائج هذه العينات

جاءت 107 عينات سالبة، و 10 عينات موجبة .

وأشارت

اللجنة إلى أن 8 عينات من المصابين من بين العناصر الطبية والطبية المساعدة التي تعمل

علي علاج مصابي كورونا في بني وليد .

