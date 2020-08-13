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بني وليد تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدية

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت
لجنة الطوارئ الصحية بني وليد، اليوم الخميس، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا
في البلدية .

وأوضحت
لجنة الطوارئ في منشور لها عبر الصفحة الرسمية لإدارة الخدمات الصحية بني وليد
بموقع ” فيسبوك”، أن فرق الرصد والاستجابة السريعة أرسلت السبت الماضي 117
عينة إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مبينة أن نتائج هذه العينات
جاءت 107 عينات سالبة، و 10 عينات موجبة .

وأشارت
اللجنة إلى أن 8 عينات من المصابين من بين العناصر الطبية والطبية المساعدة التي تعمل
علي علاج مصابي كورونا في بني وليد .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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