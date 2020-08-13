ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في طبرق إلى 25 حالة

أخبار ليبيا 24 -خاص

أعلن رئيس اللجنة الاستشارية في طبرق، فرج الجالي، اليوم الخميس، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 25 حالة، مشيرًا إلى خورج جميع الحالات من العزل الصحي بمركز الحياة.

وقال الجالي، إن إجمالي عدد الإصابات في طبرق بلغ 86 إصابة، بينها 52 حالة نشطة، مشيرًا إلى أن حالات الوفاة بلغ 9 حالات.

وناشد الجالي، جهات الاختصاص بضرورة توفير سيارة إسعاف مجهزة بجهاز تنفس صناعي وسيارة أخرى لنقل الجثامين، كما طالب بزيادة السعة السريرية بمقر الحجر الصحي الحالي.

وأرجع الجالي، سبب التزايد في الإصابات إلى عدم التزام المواطنين باللوائح والتحذيرات للوقاية من فيروس كورونا، مجددًا مناشدتهم بضرورة الابتعاد عن المناسبات الاجتماعية والتجمعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24