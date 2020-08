قال السفير

الفرنسي لدي مصر، ستيفان روماتيه، الخميس،، إن تركيا تنتهك الحظر المفروض على

الأسلحة إلى ليبيا ، مضيفا أن تركيا قد وقعت على هذا الحظر .

وأضاف روماتيه

في تصريحات صحفية ، أن مستقبل

ليبيا لا يعتمد على تركيا ولابد أن يعتمد

فقط على أبناء الشعب الليبى، مؤكدا أن من حق الشعب الليبى تحديد مصيره بعيدا عن أى

تدخل خارجى.

وأوضح روماتيه أن ليبيا تواجه خطر التقسيم والتفكك، لافتا إلى أن الدول الأوروبية مهتمة بالأزمة الليبية.

وطالب روماتيه الدول الأوروبية بالعمل على استقرار ليبيا، مؤكدا أن استقرار ليبيا جزء من استقرار أوروبا.

وأكد روماتيه أن

مصر تواجه بيئة صعبة الموقف في ليبيا، ومن حقها الحفاظ على أمنها القومى.

وأوضح روماتيه أن

هناك تواصل شبه يومى بين المسؤولين الفرنسيين والمصريين من أجل التوصل لحل الأزمة

الليبية.

The post روماتيه: ليبيا تواجه خطر التقسيم واستقرارها جزء من استقرار أوروبا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24