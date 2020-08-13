«كهرباء الموقتة» تعلن عن إطفاء بـ8 مناطق الجمعة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة عن حدوث إطفاء بعدة مناطق، غدًا الجمعة، بسبب إجراء صيانة مبرمجة على محطة مفترق الطرق في مدينة شحات جهد (220/66 kv) لغسيل المحطة والكشف على المحولات فيها.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن عملية الصيانة تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر من خمس إلى ست ساعات، وأضافت إن الإطفاء سيشمل «جزء كبير من مدينة البيضاء- مدينة شحات- الفائدية- الأبرق- لملودة- القبة- عين ماره- سوسة».

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وقبل يومين، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن «عودة كاملة لوحدات التوليد» على الشبكة الشرقية «التي كانت خارج الخدمة خلال الفترة الماضية نتيجةً المشاكل الفنية ونقص الوقود الخفيف والغاز». وشملت الوحدات العائدة: الوحدتين الخامسة والسادسة بمحطة الزويتينة، والوحدة الثالثة بمحطة السرير الغربي، والوحدة الخامسة بمحطة الشمال بنغازي.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع الذي حدثت الأيام الماضية كان نتيجة خروج الوحدة الثالثة بمحطة السرير عن الخدمة بقدرة 250 ميغاوات، و«أيضا نقص إمدادات الوقود الخفيف وانخفاض الغاز من المصدر مما سبب ذلك في خروج الوحدات الخامسة والسادسة في محطة الزويتينة والوحدة الثالثة في محطة شمال بنغازي».

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