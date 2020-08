أبو الغيط : تحركات عربية جماعية لمواجهة التدخلات التركية في الشأن الليبي

قال

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الخميس، إن هناك تحركات عربية جماعية

لمواجهة التدخلات التركية فى الشؤون الداخلية للدول العربية، بما في ذلك ليبيا .

وأوضح

أبو الغيط، الخميس، خلال اتصال هاتفي مع فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، أن المرحلة

القادمة ستشهد مواقف عربية جماعية في مواجهة التدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية

للدول العربية، مؤكدا رفضه لمثل هذه التدخلات بما في ذلك الانتهاكات لسيادة العراق

وسوريا، إضافة إلى التدخل العسكري التركي في ليبيا.

ومن

جانبه قال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن وزير خارجية العراق

عبر عن امتنانه لموقف الجامعة العربية في استنكار هذا الاعتداء الغاشم على السيادة

العراقية وإدانته، بعد هجوم طائرة تركية مسيرة على مركبة تابعة للجيش العراقي مما أدى

إلى مقتل ضابطين.

وكان الأمين العام قد أصدر

بيانا رسميا أكد خلاله إدانة الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية، مستنكرا

القصف التركي في 11 أغسطس على منطقة سيدكان على الحدود العراقية التركية، كما عبر عن

دعمه لأي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات

العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، ومن أجل الحفاظ على سيادة العراق

وأمنه.

