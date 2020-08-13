“تسييري أوجلة” يناقش عراقيل شبكة المياه مع “الموارد المائية” بالحكومة الليبية

عقد المجلس التسييري لبلدية أوجلة اجتماعا موسعا، برئاسة السنوسي الفضيل رئيس المجلس، وبحضور رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الليبية، عوض الدرسي، وعدد من أعيان وحكماء المدينة.

شهد الاجتماع مناقشة بعض المشاكل والعراقيل والمختنقات التي تعانيها شبكة المياه ببلدية أوجلة، بالإضافة إلى المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل مؤسسة الموارد المائية بالبلدية.

وذكر بيان المجلس التسييري لبلدية أوجلة على الصفحة الرسمية “فيبسوك” أنه بعد مناقشة مستفيضة حول أزمة المياه بالمدينة تعهد المجلس التسييري باستكمال خط المياه المغذي بحي «المشروع» ببلدية أوجلة وربطه بخط النهر الصناعي وحل إشكالية نقص المياه بالحي.

كما تم الاتفاق على حل بعض المختنقات وتنفيذ المشروعات التي تم صدور قرار بالاذن في التعاقد عليها من قبل مجلس الوزراء.

وأكد “السنوسي”، أن بلدية أوجلة ستتواصل وتتعاون مع الشركة العامة للمياه أوجلة ومؤسسة الموارد المائية لتذليل كل الصعاب والعراقيل ومتابعة وتنفيذ كافة البنود التي تم الاتفاق عليها.