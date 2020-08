شفاء 11 مصاباً بفيروس كورونا في طبرق

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، اليوم الخميس، شفاء 11 مصاباً بفيروس كورونا في البلدية .

وأوضحت اللجنة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أنه تم التأكد من خلوهم من الفيروس بعد إجراء تحليل PCR و حجرهم لمدة 14 يوماً في العزل

الصحي بمركز الحياة بمدينة طبرق، مبينة أن إجمالي عدد الحالات المتعافية من

الفيروس بلغ 25 حالة حتى الآن .

وكانت اللجنة الطبية الاستشارية في طبرق، قد أعلنت تسجيل

إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل البلدية، أمس الأربعاء، وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى

14 حالة.

وقالت اللجنة في بيان إنه تبين من سحب 14 عينة للتحليل والفحص

الطبي أن من بينها عينة واحدة موجبة، و12 عينة سالبة، وعينة واحدة أعيد لها التحليل

والفحص .

وأكدت اللجنة في البيان تسجيل خمس حالات شفاء، ليصبح عدد

حالات الشفاء 14 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 83 حالة.

