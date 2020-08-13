جماعة الإخوان المسلمين بالزاوية تستقيل وتعلن حل فرعها بالمدينة

تقدم اليوم الخميس أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الليبية بالزاوية باستقالة جماعية معلنين حل فرع الجماعة بمدينة الزاوية

وقال أعضاء الجماعة في بيان الاستقالة “نظرا لما تمر به بلادنا.. من تجاذبات واصطفافات وتصنيفات وحرب على الوطن والمواطن وسعي الانقلابين لعسكرة الدولة تحت مسمى محاربة الإخوان المسلمين والحرب على الإرهاب.. واستجابة لنداء الكثير من المخلصين من أبناء الوطن بشأن عدم ترك فرصة لمن يتربص بنا كشعب أراد الحرية.. فإن جماعة الإخوان المسلمين قامت بمراجعات منذ 2015 بهذا الخصوص وبناء على ذلك قررت الجماعة إحداث تغيير في وجودها يغلب المصلحة العليا للوطن والمواطن ويسبب المماطلة والتأخير المستمر في تطبيق القرار فقد قررنا نحن أبناء مدينة الزاوية الذين كنا ننتمي لجماعة الإخوان المسلمين الليبية الاستقالة الجماعية من الجماعة.. وبهذا يعتبر فرع الجماعة بمدينة الزاوية منحلا من هذا التاريخ”.