استرداد أملاك الدولة وإزالة العشوائيات في بني وليد

أعلن المجلس البلدي بني وليد، الخميس، أن لجنة استرداد عقارات وأملاك الدولة بالبلدية قامت بإزالة السياج الموجود داخل أرض تتبع مراقبة الاقتصاد واسترداد الهناجر الواقعة شمال وغرب مجمع الصناعات الصوفية التي استغلت بطريقة غير قانونية.

وقال المجلس في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن اللجنة قامت أيضا بإزالة العشوائيات المتواجدة أمام مدرسة الساعدي الطبولي والتي أفسدت المظهر العام للمدينة، مطالبة أصحاب خيام الخضروات بعدم بناءها مجددا.

وأكد البيان أن

اللجنة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح البيان أن

هذه الاجراءات جاءت تنفيذا للحملة التي أطلقها المجلس البلدي لاسترجاع المباني

والمقار الحكومية وإزالة المباني العشوائية والأكشاك ومحطات الوقود التي تبيع

الوقود في السوق السوداء.

