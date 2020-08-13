وزارة الصحة تطالب بتفعيل العيادات والمراكز الصحية لمواجهة كورونا

طالب وزير الصحة سعد عقوب، مديري إدارات الخدمات الصحية في البلديات بتفعيل العيادات المجمعة والمراكز والوحدات الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمرضى.

وأكد وزير الصحة أن هذه المطالبة جاءت للتقليل من الازدحام في المستشفيات العامة، مشددا على اتباع الخطوات الاحترازية لمكافحة الوباء، وهي التعقيم والتطهير داخل العيادات والمراكز الصحية، وذلك وفقا للخطط التي تم ترسيمها لمجابهة تهديد الفيروس لترتقي حزمة الإجراءات بمستوى الإجراءات الوقائية لمواجهة مخاطر انتشار العدوى، كما أكد وزير الصحة على ضرورة تفعيل دور المثقف الصحي وإصدار الإرشادات الواجب اتباعها لاحتواء مخاطر انتشار الفيروس في كل منشآت الرعاية الصحية بوجه عام.

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