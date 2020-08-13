شفاء 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا في طبرق

كشف رئيس اللجنة الاستشارية في طبرق، فرج الجالي، اليوم الخميس، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 25 حالة، مشيرًا إلى خروج جميع الحالات من العزل الصحي بمركز الحياة.

وقال “الجالي”، إن إجمالي عدد الإصابات في طبرق بلغ 86 إصابة، بينها 52 حالة نشطة، مشيرًا إلى أن حالات الوفاة بلغ 9 حالات.

وناشد “الجالي”، جهات الاختصاص بضرورة توفير سيارة إسعاف مجهزة بجهاز تنفس صناعي وسيارة أخرى لنقل الجثامين، كما طالب بزيادة السعة السريرية بمقر الحجر الصحي الحالي.

وأوضح “الجالي”، أن سبب التزايد في الإصابات عدم التزام المواطنين باللوائح والتحذيرات للوقاية من فيروس كورونا، مجددًا مناشدتهم بضرورة الابتعاد عن المناسبات الاجتماعية والتجمعات.