تعليم الوفاق تعلن استئناف الدراسة اعتبارا من 29 أغسطس الجاري

أصدرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة،

الخميس، قرارا باستئناف الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي اعتبارا من 29 من

شهر أغسطس الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن رجوع الطلاب والتلاميذ لمدارسهم سيكون اختياريا بينما ستكون الامتحانات إجبارية لكافة المراحل.

وأضافت الوزارة أن بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 ستكون يوم الأحد 20 ديسمبر المقبل.

