ضبط مصرفي اختلس 3 ملايين دينار في بنغازي

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، اليوم

الخميس، ضبط موظف بمصرف التجارة والتنمية اختلس ثلاثة ملايين دينار من المصرف .

وأوضحت إدارة البحث الجنائي، في بيان لها عبر صفحتها

الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أنه بعد ورود شكوى من قبل إدارة

مصرف التجارة والتنمية، تفيد بقيام موظف باختلاس مبلغ مالي من حساب يسمى “حساب

التحصيل “، وهو حساب يتبع للمصرف، مبينة أن قسم التزييف والتزوير التابع لها

تمكن من ضبط الموظف المتهم بعد التحري عنه .

وأشار البيان إلى أن المقبوض عليه بعد مواجهته بالأدلة المجمعة

والقرائن خلال التحقيق اعترف بأنه قام باختلاس مبلغ ثلاثة ملايين دينار ، وقام بالتصرف

بهذا المبلغ، وذلك بشراء فيلا وشراء سيارتين حديثتي الصنع، مبينا أنه تم إحالة المقبوض

عليه إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم.

