تسجيل 6 إصابات بكورونا لكوادر بمستشفى بني وليد

أعلن المكتب الإعلامي في مستشفى بني وليد العام، اليوم الخميس، إصابة 6 من الطبية والطبية المساعدة العاملة في المستشفى، بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن الإصابات ظهرت بعد وصول العينات من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ودعا المكتب في بيان، كافة أهالي مدينة بني وليد وزائريها، إلى الأخذ بالإجراءات الوقائية والاحترازية والنصائح بشأن انتشار فيروس كورونا، والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي المنزلي.

وكانت إدارة المستشفى أعلنت في وقت سابق، عن إغلاق عدد من الأقسام بالمستشفى والتوقف عن استقبال الحالات إلا للضرورة القصوى، وذلك تفاديا لانتشار الوباء بين المترددين والعاملين بالمستشفى.

يشار إلى أن مستشفى بني وليد العام أرسل قبل يومين، للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عينات خاصة بفيروس كورونا تم أخذها من العناصر الطبية والطبية المساعدة.

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