استقالة جماعية لقيادات تنظيم الإخوان بالزاوية

تقدم أعضاء تنظيم الإخوان بمدينة الزاوية، الخميس، باستقالة

جماعية من التنظيم، وقرروا حل فرعها بالمدينة.

وبحسب بيان منسوب لقيادات تنظيم الإخوان المستقيلين في

الزاوية فإن هذه الاستقالة الجماعية، تأتي نظرا لما تمر به البلاد من تجاذبات واصطفافات

وتصنيفات وحرب على الوطن والمواطن.

وأشار البيان إلى أن تنظيم الإخوان قام بمراجعات منذ عام

2015 بهذا الخصوص، وبناء على ذلك قرر إحداث تغيير في وجوده يغلب المصلحة العليا للوطن

والمواطن، بتقديم استقالة جماعية من التنظيم، واعتبار فرع التنظيم بمدينة الزاوية منحلا

من تاريخ اليوم الخميس 13 أغسطس.

هذا وتعد مدينة الزاوية من أبرز معاقل تنظيم الإخوان في ليبيا، حيث يسيطر التنظيم على المليشيات المسلحة بالمدينة، وتتزامن هذه الاستقالة مع تزايد الاستياء الشعبي في ليبيا من تنظيم الإخوان، بعد أن أدرك الليبيون أن هذه التنظيمات لا تسعى إلا وراء مصالحها ولا تحاول إلا السيطرة على الحكم، وكشفوا استقواء الجماعة بتركيا للحفاظ على مصالحها ووجودها.

