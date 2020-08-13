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استقالة جماعية لقيادات تنظيم الإخوان بالزاوية

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

تقدم أعضاء تنظيم الإخوان بمدينة الزاوية، الخميس، باستقالة
جماعية من التنظيم، وقرروا حل فرعها بالمدينة.

وبحسب بيان منسوب لقيادات تنظيم الإخوان المستقيلين في
الزاوية فإن هذه الاستقالة الجماعية، تأتي نظرا لما تمر به البلاد من تجاذبات واصطفافات
وتصنيفات وحرب على الوطن والمواطن.

وأشار البيان إلى أن تنظيم الإخوان قام بمراجعات منذ عام
2015 بهذا الخصوص، وبناء على ذلك قرر إحداث تغيير في وجوده يغلب المصلحة العليا للوطن
والمواطن، بتقديم استقالة جماعية من التنظيم، واعتبار فرع التنظيم بمدينة الزاوية منحلا
من تاريخ اليوم الخميس 13 أغسطس.

هذا وتعد مدينة الزاوية من أبرز معاقل تنظيم الإخوان في ليبيا، حيث يسيطر التنظيم على المليشيات المسلحة بالمدينة، وتتزامن هذه الاستقالة مع تزايد الاستياء الشعبي في ليبيا من تنظيم الإخوان، بعد أن أدرك الليبيون أن هذه التنظيمات لا تسعى إلا وراء مصالحها ولا تحاول إلا السيطرة على الحكم، وكشفوا استقواء الجماعة بتركيا للحفاظ على مصالحها ووجودها.

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  • عصابة الاخوان المفلسين عصابة اجرامية صنعها الانجليز جهلايا سرطانية لنشر فكر يحمل شعارات وعبادات اسلامية مع معاملات يهودية تنفر غير المسلمين من الاسلام وتجبر الشباب المسلم على الالحاد عندما يرى شيخ اخوانى كثير العبادة امامه ويقول قال الله وقال الرسول بينما يتنفس الكذب ويفسد فى الارض ويحرض على سفك الدماء ولا عهد له ولاامان يقول القرآن دستورنا ويتبع صفات المنافقين واليهود الواردة فى القرآن والمنهى عنها لانه تناسبهم ويرفعون راية ضلال يضعوا القرآن بين سيفين لدعم فرية اعداء الاسلام عن انتشار الاسلام بالسيف وليس بقيمه السامية وينسبون معاملاتهم السيئة للاسلام ويقولوا الرسول قدوتنا معاذ الله ان يكون الصادق الامين قدوتكم وهو الصادق الامين الرحمة المهداة للعالمين والذى حذرنا منهم شر خلق الله
    عنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، رَضِي الله عَنهُ، أنّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُولُ: يَخْرُجُ فِيكُمْ قوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ معَ صَلاتِهِمْ وصِيامَكُمْ معَ صِيامِهِمْ وعَمَلَكُمْ معَ عمَلِهِمْ، ويَقْرأوْنَ القُرْآنَ لَا يُجاوِزُ حَناجرَهُمْ، يَمْرُقُونَ منَ الدِّين كَما يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ فِي النّصْلِ فَلاَ يَرَى شَيْئا ويَنْظُرُ فِي القِدْحِ فَلا يَرَى شَيْئَا.
    ويَنظُرُ فِي الرِّيشِ فَلاَ يَرَى شَيْئا، ويَتَمارَى فِي الفُوقِ..

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