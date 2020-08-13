العريبي يستنكر تصريحات سفير بريطانيا السابق حول المستشار صالح

قال رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، عيسى العريبي، إن البرلمان والشعب الليبي ماضون نحو السلام والتوافق والاستقرار والوحدة العادلة المتمثلة في مبادرة المستشار عقيلة صالح التي أعلن عنها في القاهرة ضد دعاة الحرب والفوضى والتقسيم والاستفراد.

جاء ذلك في تصريح أعرب فيه رئيس لجنة الطاقة عن رفضه واستنكاره لتصريحات سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا والمستشار المالي الحالي للاستثمارات الليبية الخارجية التابع لحكومة السراج التي هاجم فيها رئيس مجلس النواب، وقال العريبي إن هذه التصريحات لا تمثل بريطانيا الصديقة بل تمثل المؤسسة التابعة للحكومة المرفوضة، حسب وصفه.

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