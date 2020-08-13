“الأزمة الاقتصادية” تجمع المشري وبومطاري وشكشك

تصدر الملف الاقتصادي اجتماعا ضم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الخميس، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن الاجتماع الثلاثي بحث “مستجدات الأوضاع والتدابير المالية والاقتصادية الواجب اتخاذها للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا بسبب إيقاف تصدير النفط”.

وأضاف المكتب بصفحته في موقع “فيسبوك”، أن المجتمعين أكدوا “ضرورة وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل، والسبل الكفيلة لمكافحة الفساد في قطاعات الدولة”.

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