ليبيا الان

“الأزمة الاقتصادية” تجمع المشري وبومطاري وشكشك

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تصدر الملف الاقتصادي اجتماعا ضم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الخميس، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن الاجتماع الثلاثي بحث “مستجدات الأوضاع والتدابير المالية والاقتصادية الواجب اتخاذها للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا بسبب إيقاف تصدير النفط”.

وأضاف المكتب بصفحته في موقع “فيسبوك”، أن المجتمعين أكدوا “ضرورة وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل، والسبل الكفيلة لمكافحة الفساد في قطاعات الدولة”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الله لا ترفع عليهم بلاء حكومة العفن والسرقة والرشوة بطرابلس فالخامر السراج يؤجر فى الطائرات بيش يعيد بالخارج بملايين اليوروات وبيش يزور زوج ابنته بالخارج كذلك لانه أصبح بعد تولى الفاسد السراج السلطة رجل اعمال ( خانب ) وهكذا لبقية فاسدة طرابلس .

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