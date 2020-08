” عقوب ” يطالب بتفعيل دور ” المثقف الصحي ” في العيادات المجمعة والمراكز الصحية

طالب وزير الصحة في الحكومة المؤقتة وعضو اللجنة العليا لمكافحة

كورونا، سعد عقوب، اليوم الخميس، مديري إدارات الخدمات الصحية في البلديات، بتفعيل

العيادات المجمعة والمراكز والوحدات الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمرضى.

وأوضح عقوب، في بيان له منشور عبر الصفحة الرسمية لإدارة

اﻹعلام بالوزارة على موقع ” فيسبوك”، أن هذه المطالبة جاءت للتقليل من الازدحام

في المستشفيات العامة، مشددا على ضرورة اتباع الخطوات الاحترازية لمكافحة كورونا وهي

التعقيم والتطهير داخل العيادات والمراكز الصحية، وذلك وفقا للخطط التي تم وضعها لمجابهة

تفشي فيروس كورونا، والتعامل مع التحديات المستقبلية.

وأضاف عقوب أن تفعيل كافة المراكز الصحية والعيادات المجمعة

تضمن الجهوزية وسرعة تقديم الخدمة واستعدادها التام للتعامل مع الحالات الصحية عبر

مجموعة من الإرشادات الصارمة التي تأتي ضمن أفضل وأحدث الممارسات الصحية بهدف تقديم

أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى، وفي الوقت نفسه، حماية صحة وسلامة باقي أفراد

المجتمع.

وشدد وزير الصحة على ضرورة تفعيل دور ” المثقف الصحي ” بالمراكز

التخصصية والعيادات المجمعة ووحدات الرعاية الصحية وإصدار الإرشادات الواجب اتباعها

لاحتواء مخاطر انتشار الفيروس في كل من منشآت الرعاية الصحية بوجه عام .

