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“العامة للكهرباء” بالحكومة الليبية: إطفاء الكهرباء بهذه المناطق غدا الجمعة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة المؤقتة عن حدوث إطفاء بعدة مناطق، غدًا الجمعة، بسبب إجراء صيانة مبرمجة على محطة مفترق الطرق في مدينة شحات جهد (220/66 kv) لغسيل المحطة والكشف على المحولات فيها.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”  إن عملية الصيانة تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر من خمس إلى ست ساعات، وأضافت إن الإطفاء سيشمل (جزء كبير من مدينة البيضاء- مدينة شحات- الفائدية- الأبرق- لملودة- القبة- عين ماره- سوسة).

وكانت الشركة العامة للكهرباء قبل يومين قد أعلنت عن عودة كاملة لوحدات التوليد على الشبكة الشرقية التي كانت خارج الخدمة خلال الفترة الماضية نتيجةً المشاكل الفنية ونقص الوقود الخفيف والغاز، وشملت الوحدات العائدة الوحدتين الخامسة والسادسة بمحطة الزويتينة، والوحدة الثالثة بمحطة السرير الغربي، والوحدة الخامسة بمحطة الشمال بنغازي.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع الذي حدثت الأيام الماضية كان نتيجة خروج الوحدة الثالثة بمحطة السرير عن الخدمة بقدرة 250 ميغاوات،  وأيضا نقص إمدادات الوقود الخفيف وانخفاض الغاز من المصدر مما سبب ذلك في خروج الوحدات الخامسة والسادسة في محطة الزويتينة والوحدة الثالثة في محطة شمال بنغازي.

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إطفاء الشركة العامة للكهرباء المنطقة الشرقية صيانة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • مسلسل لن ينتهى كل يوم كذبة فمسلسل انقطاع الكهرباء مبرمج وأكاذيب المسؤولين ما لها حد نتيجة غياب الردع من الحكومة الغير موجودة أصلا وبالتالى اعتادوا مسؤولى الكهرباء الكذب ولكن سيتم محاسبتهم يوما ما يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلم سليم .

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