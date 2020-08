تخفيف حظر التجول في سرت اعتباراً من يوم غد الجمعة

قررت اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا بسرت، اليوم الخميس، وبعد التشاور

مع اللجنة الطبية الاستشارية، تقليص ساعات الحظر بالمدينة وضواحيها اعتبارا من غد الجمعة،

ليكون على مدار 12 ساعة من السابعة مساءً وحتى السابعة صباحًا.

كما قررت اللجنة استمرار فتح جميع المصارف والأسواق والمحال

التجارية والأنشطة التجارية الأخرى، ولا يشمل ذلك المقاهي، ومحلات الحلاقة، وصالات

الأفراح، وصالات الألعاب، والمصائف.

وطالبت اللجنة الأجهزة الضبطية بسحب الترخيص وقفل النشاط

لكل من يخالف من أصحاب الأنشطة والمحال والأسواق التجارية وغيرها للشروط الواجب اتخاذها

من توفير مستلزمات الوقاية، مؤكدة على أهمية التزام المواطنين بارتداء الكمامات مع

الالتزام والتقيد بساعات الحظر المشار إليها.

يشار إلى أن رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر

سالم، قد أصدر في 3 أغسطس الجاري، قرارًا بفرض حظر التجوال داخل المدينة وضواحيها طيلة

24 ساعة اعتبارًا من 4 أغسطس ولمدة 10 أيام.

