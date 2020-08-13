أبو الغيط : المرحلة القادمة ستشهد مواقف عربية جماعية ضد التدخلات التركية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن المرحلة القادمة ستشهد مواقف عربية جماعية في مواجهة التدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما في ذلك الانتهاكات لسيادة العراق وسوريا، والتدخل العسكري التركي المرفوض في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم بين أبو الغيط ووزير خارجية العراق، فؤاد حسين، تناول آخر المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وخاصة ما يتعلق بالاعتداء التركي على الأراضي العراقية قبل يومين، والذي أدى إلى سقوط ضابطين عراقيين وسائق كضحية للهجوم.

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