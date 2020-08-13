«بيت المال»: قواتنا مستعدة لصد أي هجوم عبثي لـ«حفتر»

زعم آمر ما تسمى غرفة عمليات سرت والجفرة، إبراهيم بيت المال، أن قوات حكومة الوفاق – المليشيات المسلحة والمرتزقة والعناصر الإرهابية- مستعدة لصدِّ أيّ هجوم وصفه بـ”العبثي” من قبل “حفتر”- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- على المدن الغربيّة.

وادعى “بيت المال” في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية، إنّ قوات حكومة الوفاق مستعدّة لصدِّ أي هجوم عبثيّ من ما وصفها بـ”مليشيات حفتر” -القوات المسلحة العربية الليبية- على المدن الغربية.

وأضاف “بيت المال”:” نحن نحترم وقف إطلاق النار وتعهداتنا الدوليّة، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أيّ محاولة فاشلة يريد “حفتر ومليشياته” استغلالها لنقض التزاماته التي تعوّدنا على نقضها في كلّ مرة”، على حد زعمه.

وأشار “بيت المال” إلى أنّ تحركات من وصفهم بـ”مرتزقة حفتر” الأخيرة وإمداداته المسلحة تناقض المفاوضات الدوليّة بشأن العمل على أن تكون مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، على حد تعبيره.