شركة الكهرباء: انقطاع التيار عن 8 مدن بالمنطقة الشرقية اعتباراً من يوم غد الجمعة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة،

اليوم الخميس، انقطاع الكهرباء عن 8 مدن بالمنطقة الشرقية اعتبارا من يوم غد الجمعة

.

وأوضحت الشركة، في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي

” فيسبوك”، أنه سيتم حدوث إطفاء بعدة مناطق، بسبب إجراء صيانة مبرمجة على

محطة مفترق الطرق في مدينة شحات جهد (220/66 kv) لغسيل المحطة والكشف على المحولات، مبينة أن

عملية الصيانة تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر من خمس إلى ست ساعات، مضيفة

أن الإطفاء سيشمل ” جزء كبير من مدينة البيضاء- مدينة شحات- الفائدية- الأبرق-

لملودة- القبة- عين ماره- سوسة “.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، قد أعلنت في وقت سابق عن عودة

كاملة لوحدات التوليد على الشبكة الشرقية التي كانت خارج الخدمة خلال الفترة الماضية

نتيجة للمشاكل الفنية ونقص الوقود الخفيف والغاز، وشملت الوحدات العائدة: الوحدتين

الخامسة والسادسة بمحطة الزويتينة، والوحدة الثالثة بمحطة السرير الغربي، والوحدة الخامسة

بمحطة الشمال بنغازي.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع الذي حدث خلال الأيام الماضية كان نتيجة خروج الوحدة الثالثة

بمحطة السرير عن الخدمة بقدرة 250 ميغاوات، إضافة إلى نقص إمدادات الوقود الخفيف وانخفاض

الغاز مما تسبب ذلك في خروج الوحدتين الخامسة والسادسة في محطة الزويتينة والوحدة الثالثة

في محطة شمال بنغازي.

