خسائر ليبيا تتفاقم مع استمرار “إغلاق النفط”

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، إن خسائر وقف عمليات تصدير وإنتاج النفط، ارتفعت مع حلول الخميس، وبعد مرور 209 أيام من الإغلاق، إلى 8.319 مليار دولار.

من جهته، قال مصرف ليبيا المركزي، في بيانات حديثة، إن إيرادات قطاع النفط بلغت في الفترة بين يناير ويوليو الماضيين 2.2 مليار دينار.

ويطالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، باستمرار منذ يناير الماضي، المسؤولين عن الإغلاقات في منطقة الهلال النفطي بضرورة إعادة عمليات التصدير.

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