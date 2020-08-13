«البكوش» رافضاً مبادرة «البرلمان الموازي»: نحن لسنا أغبياء

رفض صلاح البكوش، المحلل السياسي الموالي لـ”حكومة الوفاق” والمقيم في تركيا، اليوم الخميس، المبادرة التي أطلقها مجلس النواب الموازي وزعم إنها تهدف لحل الأزمة الليبية، قائلاً:” نحن لسنا أغبياء”.

وقال البكوش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” جناح البرلمان “الموازي” في طرابلس يطلق مبادرة ينضم بها إلى جناح طبرق والمجلس الأعلى للدولة لمطالبتنا بأن نثق بهم ونعهد لهم بفترة انتقالية أخرى تنتهي في أقرب وقت ممكن”، على حد قوله.

وتابع:” نحن لسنا أغبياء، وأنتم لستم خيط أريادن الذي سيقودنا خارج المتاهة، لقد كنتم مسؤولين منذ 2012م”، وذلك في إشارة للأسطورة اليونانية التي نجا بطلها من المتاهة بفضل خيط قدمته له حبيبته أريادن.

وكان مجلس النواب الموازي المنعقد في طرابلس، قد أعلن قبل يومين، عن مبادرة سياسية جديدة زعم أنها لحل أزمة ليبيا، يتمسك فيها بحكومة الوفاق، وذلك على عكس مبادرة البرلمان الليبي الساعية إلى تشكيل حكومة حكومة جديدة.

وأشار إلى أن المبادرة تسعى إلى تحقيق أهداف عدة تتمثل في وقف الحرب، وتمكين أجهزة الدولة من بسط سيادتها على كافة التراب الليبي، والحفاظ على المسار الدستوري والديمقراطي، وإنهاء المراحل الانتقالية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وأخيرا تحقيق الاستقرار المجتمعي”، على حد زعم “النواب الموازي”.