لمسات أخيرة قبيل انتخابات “بلدي تراغن”

نظمت اللجنة الفرعية لإنتخاب المجلس البلدي تراغن دورة تدريبية تنشيطية، استعداداً لانطلاق عملية انتخاب المجلس البلدي تراغن يوم الثلاثاء القادم.

ويشمل برنامج الدورة تدريب 88 من موظفي مراكز الاقتراع التي ستجري فيها العملية الانتخابية لاختيار عميد وأعضاء المجلس البلدي القادم من الفئات الثلاثة العامة وفئتي المرأة والمعاقين.

وينقسم البرنامج التدريبي إلى جزأين نظري وعملي لتوضيح الجانب الإداري والفني للعملية الانتخابية داخل مركز الاقتراع وآلية افتتاح العملية وتنقل الناخبين بين مراحلها من تسجيل، وتأكيد الهوية واختيار المرشحين وصولاً لعملية العد والفرز للعملية.

وتم خلال الدورة الممتد زمنها إلى يومين، التأكيد على التباعد والالتزام بالخطوات الوقائية الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا خلال العملية الانتخابية.

وهدفت الدورة إلى الرفع من مستوى الأداء الفني والإداري لموظفي اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي تراغن وبالتالي الوصول بالعملية إلى بر الأمان والخروج بنتائج حقيقية وشفافة للعملية ترضي المرشح والناخب على حد سواء.

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