«الخارجية الروسية»: موسكو ستحتضن جولة المفاوضات الجديدة مع تركيا بشأن ليبيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن الجولة التالية من المحادثات الروسية التركية بشأن ليبيا ستُعقد في موسكو في شهر أغسطس الجاري أو سبتمبر المُقبل.

وأكدت “زاخاروفا” خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، استمرار المفاوضات الروسية التركية بشأن ليبيا، والتي عقدت جولتها الأخيرة في أنقرة يومي 21 و 22 من شهر يوليو الماضي، مؤكدة أنها من المتوقع أن تعقد في موسكو في أغسطس أو سبتمبر في موعد مناسب للطرفين.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق، أن أنقرة وموسكو تؤكدان التزامهما القوي بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية وبمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وذلك خلال المشاورات التركية الروسية حول ليبيا.