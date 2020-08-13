طوارئ بني وليد : تحويل إصابتين جديدتين بكورونا إلى العزل بطرابلس

أعلنت

لجنة الطوارئ الصحية بني وليد، اليوم الخميس، تحويل إصابتين

جديدتين بفيروس كورونا إلى مركز العزل بطرابلس بعد تدهور حالتهما الصحية، وحاجتهما

إلى عناية فائقة.

وطالبت

اللجنة في منشور لها عبر الصفحة الرسمية لإدارة الخدمات الصحية بني وليد بموقع

” فيسبوك”، أهالي بني وليد بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية

والاحترازية، خصوصا بعد تزايد أعداد المصابين بالفيروس.

وفي

وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة الطوارئ الصحية

بني وليد، الخميس، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدية .

وأوضحت

اللجنة، أن فرق الرصد والاستجابة السريعة أرسلت السبت الماضي 117 عينة إلى المركز

الوطني لمكافحة الأمراض، مبينة أن نتائج هذه العينات جاءت 107 عينات سالبة، و 10

عينات موجبة .

وأشارت

اللجنة إلى أن 8 عينات من المصابين من بين العناصر الطبية والطبية المساعدة التي تعمل

علي علاج مصابي كورونا في بني وليد .

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