ضبط شخص انتحل صفة ضابط في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الخميس، إلقاء القبض على شخص انتحل صفة رجل أمن، تبين لاحقًا أنه من ذوي السوابق، حيث كان محبوسًا بمؤسسة الإصلاح والتأهيل على ذمة جريمة قتل.
وأشارت المديرية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى رصد رجال قسم البحث الجنائي معلومات تفيد بانتحال شخص شخصية رجل أمن برتبة ملازم أول، وادعائه بأنه يتبع لمنفذ مطار «بنينا»، لافتة إلى أنه عند الأستفسار منه عن طبيعة عمله داخل المطار لوحظ عليه «الارتباك والريبة».
وأوضحت أن المتهم اعترف بانتحاله صفة ضابط شرطة لغرض «التسول للتعاطف معه، حيثُ يقوم بالطرق على بيوت المواطنين». وبالتحري عليه تبين أنه من ذوي السوابق، وبالاستدلال معه ااعترف بأنه لا يحمل أي صفة عسكرية وأفاد بأنه من ذوي السوابق وكان محبوسًا بمؤسسة الإصلاح والتأهيل على ذمة قضية قتل.
ولفتت المديرية إلى أن المتهم قال إن الغرض من قيامه بهذه الأعمال هو «شراء الحبوب والمخدرات»، ليتقرر وضعه بالحجز القانوني لحين عرضه على النيابة العامة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك