طرابلس.. شركة تركية تستحوذ على إدارة الجمارك بموجب اتفاق جديد

استحوذت شركة تركية على إدارة الجمارك بموجب اتفاق جديد بين تركيا وحكومة الوفاق.

وكشفت وثائق مسرّبة عن تفاصيل اتفاقية جديدة بين حكومة الوفاق وتركيا، تتيح لأنقرة مراقبة كافة واردات ليبيا والتحكم فيها وفي إدارة الجمارك، عبر شركة مملوكة لرجل أعمال مقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وحسب العقد المبرم بين وزير مالية الوفاق فرج بومطاري ورجل الأعمال التركي محمد كوكاباشا، والذي نشرت تفاصيله العربية نت، قرّرت حكومة الوفاق تسليم إدارة الجمارك إلى جهة خارجية وهي شركة “أس سي كي” التركية التي أصبحت بمقتضى الاتفاق، المسؤول الأول عن مراقبة جميع البضائع المستوردة إلى العاصمة طرابلس عن طريق البحر والإشراف عليها، كما منحتها تفويضا غير مسبوق للتحكم بواردات البلد.

ووفقا لقرار مجلس الوفاق الرئاسي عدد 396 لسنة 2020 والذي صدر الشهر الماضي، يمنح الإذن بالتعاقد مع الشركة التركية “أس سي كي” التي يقع مقرها الرئيسي في اسطنبول ويملكها صديق أردوغان محمد كوكاباشا، لتتولّى مهام إنشاء وإدارة نظام إلكتروني وتوفير البيانات والإحصائيات لكل البضائع الموردة إلى ليبيا (كمّاً، نوعاً، مصدرها).