بلدي زواره يبحث سبل إعادة تشغيل محطة تحلية المياه بالمدينة

بحث عميد وأعضاء المجلس البلدي زوارة، اليوم الخميس، مع مدير

محطة تحلية المياه زوارة ورئيس قسم الصيانة بالمحطة، أسباب توقف المحطة عن العمل، ووضع

الحلول اللازمة والسريعة لحل مشكلاتها وإرجاعها إلى العمل في أسرع وقت.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للبلدية، منشور عبر صفحة

البلدية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، فقد تم التواصل مع الشركة العامة

للكهرباء بهدف مد المحطة بالطاقة الكهربائية المناسبة دون دخولها في برنامج طرح الأحمال،

فضلا عن وضع مجموعة من المقترحات لحل مشكلات المحطة، من بينها التواصل مع المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق غير المعتمدة، والمؤسسة الوطنية للنفط، للبدء في تركيب محطة توليد كهرباء

صغيرة، تكفي لتشغيل المحطة، التي قال مديرها إن السبب الرئيسي لتوقفها يرجع إلى عدم

استقرار التيار الكهربائي.

يذكر أن محطة تحلية المياه زوارة توقفت عن العمل والإنتاج

منذ أكثر شهر.

