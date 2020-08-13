“أردوغان”: تركيا ردت على محاولات الاعتداء عليها في ليبيا والعراق وسوريا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، إن بلاده ردت على كافة محاولات الاعتداء عليها في ليبيا وشرق المتوسط وشمال العراق وسوريا، على حد زعمه، في محاولة للدفاع عن سياساته أمام المعارضة التركية.

تصريحات الرئيس التركي جاءت بعد تأكيدات من اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، استمرار تركيا في إرسال الدعم العسكري والمقاتلين المرتزقة إلى ليبيا، عبر قواعدها في غرب البلاد.

وأكد المسماري، أن تركيا مستمرة في نقل المرتزقة لحكومة الوفاق من معسكرات في الصومال إلى مصراتة بدعم وتمويل قطري