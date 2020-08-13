ليبيا الان

“أردوغان”: تركيا ردت على محاولات الاعتداء عليها في ليبيا والعراق وسوريا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، إن بلاده ردت على كافة محاولات الاعتداء عليها في ليبيا وشرق المتوسط وشمال العراق وسوريا، على حد زعمه، في محاولة للدفاع عن سياساته أمام المعارضة التركية.

تصريحات الرئيس التركي جاءت بعد تأكيدات من اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، استمرار تركيا في إرسال الدعم العسكري والمقاتلين المرتزقة إلى ليبيا، عبر قواعدها في غرب البلاد.

وأكد المسماري، أن تركيا مستمرة في نقل المرتزقة لحكومة الوفاق من معسكرات في الصومال إلى مصراتة بدعم وتمويل قطري

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • بعد تسع سنوات من ذبح لمحمد صلى الله عليه تتوج يهود الامارات انتصارهم على محمد صلى الله عليه
    يحق ليهود الامارات بالانتصار على محمد صلى الله عليه وسلم ويحق لباقي اليهود المسيطرين على الدول العربية الاعلان عن انتصاراتهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل السعودية والبحرين وقطروالكويت وليبيا في الغرب والشرق والسودان والعراق يحق لهم الالتحاق بباقي الدول اليهودية الاخرى مثل تركيا ومصر والاردن وقطر والامارات .
    من قتل الحسن والحسين لم يحكم الدول العربية والاسلامية إلا اليهود أوحفاد اليهود أو فروخ الحرام كلاب اليهود وقوادة اليهود … أمام الشعوب العربية خياران لا ثالث لهم وهو :
    الخيار الاول : أم الموت بسكاكين داعش والحرب النفسية والمعيشة الضنكا الماسونية الاخوان وفتاوي صهيونية السلفية والتكفرية القاعدية والمقاتلية أو الموت بسكاكينهم وفتاويهم والازمات والحروب والذبح والسلخ والجوع والفقر والسجن والتشريد والتهجير والطرد والافلاس والتدمير بمباركة سلفية داعشية يهودية.
    الخيار الثاني : التطبيع مع اسرائيل واليهود والخضوع والخنوع والركوع والسجود والتقرب إليهم بالقرابين العربية مقابل الرضا عنهم للعيس بسلام.
    جميع الدول العربية يحكم فيها اليهود أوبناء اليهود أو حفاد اليهود أو كلاب اليهود أوفروخ اليهود أو عبيد اليهود أو عاهرات اليهود أو زوامل اليهود أو خنازير اليهود فأي شخص يعتقد بأنه في بلده فهو واهم فهو يعيش وسط اليهود … هل تعتقد بأن الفلسطنين ليسوا يهود هم أكبر يهود ويعملون لمصلحة اليهود … فأنت وسط الشرق الاوسط اليهودي الكبير… فأنت محاصر من جميع الاتجاهات من قبل يهود مسلمين الشرق الاوسط قبل يهود الغرب والشرق.

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  • الى الاخ صاحب التعليق رقم 1
    جميع حكام المسلمين يعلمون ان كراسيهم تحت رحمة امريكا وامريكا تتحكم فيها الصهيونية العالمية وتسيطر على الاعلام الدولى وشركات التواصل الاحتماعى وتسيطر على اقتصاديات العالم وتسيطر على جميع المنظمات الدولية والاقليمية حتى الجامعة العربية لابد ان يكون امينها العام برضا اسرائيل والكل يعلم علاقة ابوالغيط وليفنى وزيرة الخارجية الاسرائلية السابقة والتى كانت تتباهى بعلاقاتها الجنسية بمسؤلين عرب وامين الجامعة السابق عمرو موسى الذى منح الناتو ضوء اخضر عربى بتدمير ليبيا واحسن كلمة قالها القذافى العرب جرب

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  • اى رد ياحمار فى ليبيا بعد خازوق ضرب الوطية وبعد ان وضع لك السيسى خط احمر لايسمح لاحد بعبوره ومنذ شهرين كلامه نافذ اما انت المعلم حنفى بعد ان ظهرت على خريطة سرت وموانئ النفط واوهمت الاتراك بالسيطرة عليها وبالطبع مستحيل لانها تقع داخل عرين الاسد المصرى وتاريخه معروف فى هزيمة الجيش التركى مرتين من قبل والان هو الاقوى فى المنطقة والصدام معه تهلكة للجيش التركى !!!

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