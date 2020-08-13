تفاصيل 120 إصابة بفيروس «كورونا» في بلدية الخمس

أعلنت لجنة مكافحة «كورونا» ببلدية الخمس، عن تسجيل نحو 120 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» كحصيلة إجمالية منذ بدأ ظهور الفيروس في ليبيا مارس الماضي، بينها 91 حالة نشطة و23 حالة شفاء، إلى جانب ست وفيات.
وأشارت اللجنة في بيان منشور على صفحة بلدية الخمس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى تواجد 13 حالة بمركز العزل موزعة بواقع عشر حالات في قسم الإيواء وثلاث في قسم العناية، فيما لا توجد أية حالات في قسم الاشتباه. ولفت البيان إلى دخول خمس حالات إلى قسم العناية الفائقة على أجهزة التنفس الصناعي، وتحسن الوضع الصحي لحالتين، إحداهما تتلقى العلاج بقسم الإيواء والآخرى في مركز العزل.
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وقالت اللجنة أنها واجهت نقصًا شديدًا في إمداد مراكز العزل بالأكسجين؛ بسبب تعطل مصنع الأكسجين بمستشفى الخمس التعليمي وانقطاع التيار الكهربائي عنه، وهو المصنع الوحيد بالمدينة، وتأخر وصول مصنع الأكسجين الذي وعد به وكيل عام وزارة الصحة، الأسبوع الماضي، لكنها أشارت إلى تمكنها من توفير عدد كافي من الأكسجين حتى اللحظة بالتنسيق مع البلديات المجاورة.
التقيد بالإجراءات الوقائية
ودعت المواطنين إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس «كورونا» وتفادي التجمعات والأماكن المزدحمة وخاصة المناسبات الاجتماعية و المآتم، و ذلك حتى استقرار الوضع الوبائي.
كما طالبت المواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة بالبلدية بضرورة الالتزام بقرار المجلس الرئاسي رقم «522» لسنة 2020، والذي ينص على ارتداء الكمامة أثناء التواجد بالمقرات الحكومية العامة والخاصة، وغيرها من الأماكن المذكورة بالقرار كما نص القرار على عقوبات و غرامات مالية للمخالفين.
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