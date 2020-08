شركة الكهرباء : سرقة 450 متر سلك على خط اتجاه التقنية ” 2 ” بمنطقة السواني

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، سرقة 450

متر سلك على خط اتجاه التقنية ” 2 ” فرعية التقنية ” 1 ” .

وأوضحت الشركة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن فرقة التركيبات التابعة لدائرة توزيع السواني

قامت بتركيب اسلاك الضغط العالي التي تعرضت للسرقة بمسافة ” 450 ” متر على

خط اتجاه التقنية ” 2 ” فرعية التقنية ” 1 ” .

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت

الشركة العامة للكهرباء ،عن تواصل أعمال صيانة الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية

جنوب العاصمة طرابلس، مبينة أن الكوادر الفنية التابعة لدائرتي شمال العزيزية والزهراء

،قامت بتركيب اسلاك مسافة 6000 متر على خط الوسط من 30 الساعدية .

