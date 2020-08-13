موسكو تحدد موعد الجولة المقبلة من المشاورات الوزارية مع أنقرة بشأن ليبيا

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، الخميس، إن الجولة المقبلة من المشاورات الوزارية الروسية-التركية بشأن ليبيا، يجب أن تعقد في موسكو في الوقت المناسب للطرفين في أغسطس-سبتمبر من هذا العام.

وأشارت زخاروفا في بيان، إلى توصل الطرفين الروسي والتركي إلى اتفاق من حيث المبدأ حول موعد الجولة المقبلة من المشاورات خلال الاجتماع السابق لممثليهما المنعقد في أنقرة يومي 21 و 22 يوليو الماضي.

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وخلال الاجتماع المشار إليه، اتفقت روسيا وتركيا «على النظر في إنشاء مجموعة عمل مشتركة بشأن ليبيا»، وقررتا مواصلة الجهود من أجل التوصل لوقف طويل الأمد ومستمر لإطلاق النار في ليبيا، واتفقتا على تعزيز الحوار السياسي الليبي وفقا لقرارات مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي انعقد في 19 يناير الماضي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وكذلك دعوة الأطراف إلى اتخاذ تدابير لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وتقديمها لجميع المحتاجين.

نتحدث مع جميع الأطراف المعنية

وقالت الناطق باسم الخارجية الروسة إن المسائل الليبية تجري مناقشتها خلال اتصالات العمل المنتظمة ليس فقط مع الشركاء الأتراك، لافتة إلى محافظة موسكو على «حوار سري مكثف حول المجالات الرئيسية لتسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية مع جميع الأطراف المعنية، ولا سيما في ليبيا نفسها».

وأضافت:«نحن نتحدث مع قيادة السلطات والإدارة القائمة في غرب وشرق البلاد، وممثلي القوى السياسية المؤثرة، والزعماء الإقليميين الموثوقين، وشيوخ العشائر»، وتابعت:«نتفاعل بشكل بناء مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وكذلك مع الدول التي تشاركنا نهجنا، وفي مقدمتها الدول العربية والأوروبية، الأكثر نشاطًا في الاتجاه الليبي».

وأشارت زخاروفا إلى أن موسكو تعتبر قرارات مؤتمر برلين وأحكام القرار الأممي رقم 2510 أساسًا للعمل الجماعي المناسب، مشيرة إلى أن بلادها تمنح دور التنسيق الرئيس للأمم المتحدة.

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