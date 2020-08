أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، القبض على شخص انتحل

صفة رجل أمن، مشيرة إلى أنه تبين أن هذا الشخص من ذوي السوابق.

وأوضحت المديرية، في بيان لها عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”

أن قسم البحث الجنائي رصد معلومات تفيد بانتحال شخص شخصية رجل أمن برتبة ملازم أول،

ويدعي بأنه يتبع لمنفذ مطار بنينا الدولي، لافتة إلى أنه عند الاستفسار منه عن طبيعة

عمله داخل المطار لوحظ عليه الارتباك والريبة.

وأضافت أن المتهم

اعترف بانتحاله صفة ضابط شرطة لغرض التسول للتعاطف معه، حيثُ يقوم بالطرق على بيوت

المواطنين، مبينة أنه بالتحري عنه تبين أنه من ذوي السوابق، وكان محبوسًا بمؤسسة الإصلاح

والتأهيل على ذمة قضية قتل.

ولفتت المديرية إلى أن

المتهم قال إن الغرض من قيامه بهذه الأعمال هو شراء المواد المخدرة، مبينة أنه تم

وضع المتهم بالحجز القانوني لحين عرضه على النيابة العامة.

The post بنغازي.. القبض على شخص بتهمة انتحال صفة رجل أمن appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24