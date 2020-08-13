«الأحيرش وبومريز» يطلقان مشروع التعليم الإلكتروني من جامعة عمر المختار

افتتح عبد الرحمن الأحيرش، نائب رئيس الحكومة الليبية، ووزير التعليم الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز، مساء اليوم الخميس، بمدرج كلية الزراعة بجامعة عمر المختار، حفل إطلاق مشروع التعليم الإلكتروني، بحضور الوكلاء ومديري الإدارات والهيئات بالوزارة، وعدد من مراقبي التربية والتعليم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم، الخميس، فإن التعليم الإلكتروني مشروع طموح ومنصة تعليمية تطلقها الوزارة بالتعاون مع فريق “مبادرون” بإشراف إدارة تقنية المعلومات والتوثيق بالوزارة في إطار السعي نحو تطوير العملية التعليمية.

في الحفل، قدم مدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق وفريق “مبادرون ” عروضا مرئية وشرحا حول المشروع.

وأشاد وزير التعليم، في كلمته، بالوقفة الجادة من نائب رئيس الوزراء عبد الرحمن الأحيرش مع كافة المبادرات التي تطلقها الوزارة الساعية إلى النهوض بالعملية التعليمية، كما أثني فيها على فريق مبادرون الذي قدم جهد تطوعي كبير يستحق الثناء والعرفان.