«بشير السويحلي»: القومية العربية «كلام فارغ» وكنا على صواب بتحالفنا مع «صديقتنا تركيا»

دعا بشير السويحلي نجل رئيس مجلس الدولة الأسبق “عبدالرحمن السويحلي”، حكومة الوفاق، إلى الانسحاب من “الجامعة العربية”، مضيفاً: “القومية العربية كلام فارغ” على حد قوله.

قال “السويحلي” على حسابه بـ”فيسبوك” أمس الخميس: “من الآخر، نحن في ليبيا نريد الانسحاب من ما يسمى الجامعة العربية للأبد،لا عروبة ولا قومية عربية ولا كلام فارغ!” على حد تعبيره.

أضاف نجل “عبد الرحمن السويحلي” قائلاً: “كنا على صواب عندما تحالفنا مع صديقتنا تركيا المسلمة!!،ماذا استفدنا من العرب وأنظمتهم؟!تآمرو علينا واستغلو ضعف دولتنا ودعمو الفوضى وتورطو في دماءنا” على حد زعمه.