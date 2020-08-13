180 إصابة بـ«كورونا» في سوق الجمعة خلال أسبوع

أعلنت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة عن تسجيل 180 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال أسبوع ضمن حصيلة إجمالية وصلت إلى 371 حالة.

وأشارت الغرفة في بيان عن الوضع الوبائي لفيروس «كورونا» في بلدية سوق الجمعة حتى الخميس 13 أغسطس 2020، أن من بين حالات الإصابة المؤكدة الـ371 هناك 315 حالة نشطة، و46 حالة شفاء.

ودعت الغرفة مواطني سوق الجمعة إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة مع التباعد الجسدي، وغسل وتعقيم اليدين جيدًا باستمرار.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا