تقليص ساعات حظر التجوال بسرت

قررت اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا بسرت اليوم الخميس وبعد التشاور مع اللجنة الطبية الأستشارية تقليص ساعات الحظر بالمدينة وضواحيها اعتبارأ من يوم غدا الجمعة الموافق 14 أغسطس 2020 وذلك مند الساعة السابعة مساءا وحتى الساعة السابعة صباحا يوميا مع أستمرارية فتح جميع المصارف والأسواق والمحال التجارية والأنشطة التجارية الاخرى.

واستثنى القرار المقاهى و محلات الحلاقة ومزينات النساء وصالات الأفراح ومقاهى الأرقيلة وصالات الالعاب والمصائف .

وأهابت اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة وباء كور ونا بسرت بضرورة أتخاد الاجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الوباء من المواطنيين وأصحاب الأنشطة المختلفة.