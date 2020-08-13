ليبيا الان

تقليص ساعات حظر التجوال بسرت

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قررت اللجنة الرئيسية لمكافحة  فيروس كورونا بسرت اليوم الخميس وبعد التشاور  مع اللجنة الطبية الأستشارية تقليص ساعات الحظر بالمدينة وضواحيها  اعتبارأ من يوم غدا الجمعة الموافق 14 أغسطس 2020  وذلك  مند الساعة السابعة  مساءا  وحتى الساعة السابعة صباحا يوميا مع أستمرارية  فتح جميع المصارف  والأسواق  والمحال التجارية والأنشطة التجارية  الاخرى.

واستثنى القرار  المقاهى  و محلات الحلاقة ومزينات النساء  وصالات  الأفراح ومقاهى الأرقيلة  وصالات الالعاب  والمصائف .  

وأهابت اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة وباء كور ونا بسرت بضرورة  أتخاد الاجراءات  الاحترازية  والوقائية لمكافحة الوباء من المواطنيين  وأصحاب الأنشطة المختلفة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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