الرقابة الادارية سرت تستجوب لجنة مكافحة كورونا بالمدينة

عقد اليوم الخميس في سرت اجتماع تقابلى تشاورى بين فرع هيئة الرقابة الأدارية سرت واعضاء اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بالمدينة.

وحسب مسؤول الاعلام ببلدية سرت فقد تم خلال الاجتماع التقابلى استعراض الاجراءات المتخدة من خلال اللجنتين الرئيسية والطبية الاستشارية لمكافحة جائحة وباء كورونا المستجد بسرت مند أنطلاق عملها والاجراءات السابقة.

كما تم فى الاجتماع الرد على بعض الاستفسارات والتساءلات التى وجهتها هئية الرقابة الأدارية بسرت والتى كانت ملاحظات جوهرية يوجهها المواطن بمدينة سرت للأطمنئان على عمل اللجنة الرئيسية لمكافحة هدا الوباء الخطير بسرت واللجان الفرعية التابعة للجنة الرئيسية عن مهام عملها وما أتخدتة من أجراءات بالخصوص.

كما بحث الاجتماع أيضا أستعراض الوضع الصحى داخل بلدية سرت وأخر المستجدات والتقارير الطبية الورادة عن متابعة الحالات المرضية المصابة بالفيروس والتى اتبتث نتائجها تحاليل العينات المسحية الأنفية أنها حالات مؤكدة موجبة.