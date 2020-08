الخلاطات.. حالة من الغضب والاحتجاج بسبب استيلاء مليشيات على شقق سكنية وبيعها

أفادت مصادر إعلامية، الخميس، بأن حالة من الغضب

والاستياء انتابت أهالي منطقة الخلاطات بالعاصمة طرابلس، احتجاجا على قيام مليشيات

غنيوة الككلي، بالاستيلاء على شقق سكنية في عمارات غير مكتملة البناء في المنطقة.

وأضافت المصادر أن المليشيات شرعت في بيع الشقق بعد أن استولت

عليها ما أثار غضب المالكين الحقيقيين والذين قاموا بشراء هذه الشقق قبل عام 2011،

لكنهم عزفوا عن الانتقال لها بسبب عدم اكتمال البناء في المجمع السكني.

يُشار إلى أن العاصمة طرابلس ومدن غرب ليبيا تشهد عبثا وانتقاما

واستيلاء على أرزاق المواطنين واستباحة المنازل من قبل المرتزقة الذين وصل عددهم إلى

ما يقارب 30 ألف حسب تقارير محلية أمنية من طرابلس.

