الصحة العالمية تقيم ورشة عمل في طبرق بخصوص “كورونا”

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت في مركز طبرق الطبي ورشة عمل بعنوان ” تدريب الأطباء على الوقاية من العدوى ومكافحتها والتعرف على حالة كوفيد 19 وكيفية علاجها لاستهداف الأطقم الطبية في المدينة.

وقال مندوب منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي لـ”أخبار ليبيا24″ إن هذه الورشة التي أقيمت الأربعاء تأتي استجابة للوضع الوبائي في مدينة طبرق والبلديات المجاورة لها لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأضاف العليقي أن ورشة العمل لإطلاع الأطباء على آخر المستجدات لتعريف الحالة وطرق العدوى وكيفية التشخيص المخبري والتعامل مع الجثامين.

وأشار مندوب منظمة الصحة العالمية في ليبيا إلى أن الورشة حضرها عدد 25 طبيب وطبيبة من الكوادر العاملة في مكافحة كورونا للوقاية من العدوى ومكافحتها والتعرف على كوفيد 19 وكيفية العلاج.

وأوضح العليقي أن الأسبوع المقبل ستنطلق الورشة في مدن بنغازي والمرج والأبيار ودرنة وطرابلس ومصراتة وزليتن وسبها ووادي الشاطئ وهي جزء من الاستجابة لمنظمة الصحة العالمية.

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