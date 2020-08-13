دلهوم: استقالة إخوان الزاوية.. بين التوبة والتقية

أكد الاكاديمي الليبي عقيلة دلهوم، أن إعلان جماعة الاخوان بمدينة الزاوية حل حزبهم وتقديم استقالاتهم الجماعية، يأتي في سياق سلوك الاخوان المعتاد والمعروف بالتقية ضمن منهاجهم منذ تأسس التنظيم على يد حسن البنا.

وقال دلهوم في إدراج نشره على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان: “بين التوبة والتقية عند البناوين من أبناء الزاوية”، “سمعنا عن اعتزال فئة من أبناء مدينة الزاوية كانت قد ضلت طريقها طويلا من خلال انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين المناصرين لفكر الضلال عند حسن البنا. وبالمناسبة، ولأن الشئ بالشئ يذكر : عندما ادعى زيفا الإخواني “خالد المشري”، ليظل باقيا في منصبه كرئيس للمجلس الأعلى بطرابلس، بأنه قرر اعتزال فكر جماعته المتأسلمة، كتبت حينها منشورا عنوانه: هل هي التوبة الصادقة، أم أنها التقية الإخوانية المتقلبة؟. واليوم أكرر القول نفسه، مع إعلان بعض من أبناء مدينة الزاوية عودتهم إلي رشدهم، ومع سعادتنا بهذا القرار المفاجئ ، لكن السؤال يظل يطرح نفسه من جديد:《هل هي التوبة من أجل إحداث تغيير في وجود هؤلاء المعتزلين لجماعة التقية البناوية المعهودة، والتي طالما استخدمت تقيتها مبررا للتلمق والنفاق في مسائل وطنية و سياسية كثيرة، أم أنها تكرار جماعي لمحاولة “مشرية”، غايتها الإلتفاف والتلون الباهت أمام عزلة جماعة الإخوان المتأسلمين في ليبيا》.

وتطرق دلهوم إلى بعض الاحداث التاريخية التي مارس فيها عناصر الاخوان أسلوب التقية للتلاعب والمرور من بعض المواقف، قائلا: أستشهد بهذة القصة التاريخية المعروفة، والتي تبرهن على مساحة النفاق والخداع عند الإخوان المتأسلمين منذ زمن بعيد: فالقصة تُظهر عقيدة “التقية” لدى جماعة الإخوان المنافقين، والتي كانت قد بدأت بعبارة شهيرة قالها إمام ضلالتهم ( حسن البنا)، وهى: «ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين»، ولهذه العبارة قصة مرتبطة باغتيالات وتخريب وحرق وقتل، فعندما كان الإخوان قد قتلوا أحد المستشارين من رؤساء محاكم الجنايات اسمه المستشار “الخازندار”، لأنه أصدر حكماً بسجن أحد الإخوان، ومن بعده قتل الإخوان ” محمود النقراشى” رئيس وزراء مصر، ثم تم القبض على خلية إخوانية وهم فى سيارة «جيب» يحملون مفرقعات وخططاً لحرق القاهرة، وبعدما بدأت النيابة العامة فى التحقيق فى هذه القضية التى عُرفت بقضية [السيارة الجيب]، ولأن القضية كانت بمثابة مسمار فى نعش الجماعة فى هذا العهد لذلك حاولت الجماعة التخلص من أدلتها، فتحرك الإخوان في محاولة سرية تستهدف تفجير المحكمة التى يوجد بها ملف القضية، وانكشف الأمر أمام جهات التحقيق والرأى العام.

وأمام هذه المشكلة الكبيرة قام “حسن البنا” بإصدار [بيان]، يتبرأ فيه ممن قاموا بهذا الفعل وقال فى بيانه عنهم: « إنهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين»، وعندما وصل خبر هذا البيان إلى الإخوانى القاتل ، المدعو ” عبدالمجيد أحمد”، ما كان منه إلا أن بادر إلى الاعتراف الكامل بجريمته وبالمحرضين والمساهمين والمشتركين معه، وعن هذا البيان الإخواني، وعن نفسية القاتل “عبدالمجيد أحمد”، يقول محمود الصباغ، والذي هو أحد كبار رجال النظام الخاص عند الإخوان المسلمين: «وقد هللت أجهزة الحكومة مدعية أن الغرض كان نسف المحكمة، وبالغت أبواق الاتهام تهيئ الجو للقضاء التام على الإخوان المسلمين، مما اضطر المرشد العام إلى إصدار بيانه الذي تقرره التقية الإخوانية: (ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين)، ليساعد على تخفيف حدة الضغط على الإخوان.

وعاب «الصباغ» على رفيقه الإخواني “عبدالمجيد” ، بأنه لم يفهم التقية وغابت عنه فاعترف ! هذا هو الرأى الذى وضعه محمود الصباغ تبريراً لبيان حسن البنا «ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين»، كلماته واضحة بأن حسن البنا استخدم التقية، أو الخداع والكذب، ثم يقول إن التقية هنا جائزة لأنها «أمر جائز فى الحرب».

وأضاف دلهوم، هؤلاء هم جماعة الإخوان المتأسلمين المنافقين، لا يؤتمن جانبهم، وليس لهم توبة، أو بينهم اعتزال لتقيتهم، أو مراجعات فقهية حقيقية تراعي المصلحة العامة، ويضع لها الإخوان أي اعتبار، فهي مجرد مراوغات، وتكتيكات انسحاب الهزيمة، والتي هي أشبه بتكتيكات ” الانسحاب”، في الحرب التي يفرط معها المنسحب في مساحة كبيرة من جغرافية معركته، وهي تكتيكات قد ترفضها خطط الحرب المعهودة، والتي تنصح بالثبات والتمركز لتحقيق النصر في حرب مباغتة، غير أن تكتيك التقية عند الإخوان المنافقين مسموح بها في عقيدتهم “البناوية”، التي يعتنقها أتباع مذهب نفاق حسن البنا، والتي تعيد تدوير مشروعهم عند الضرورة!.

واختتم دلهوم إدراجه بأن حسن الظن يظل باقيا في نفوسنا، ويبقى ايماننا راسخا بقوله سبحانه وتعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}.