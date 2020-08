الأمين: فاتورة الوفاق الإقليمي ستدفعها ليبيا لصالح تقاسم نفوذ ونقود ووقود

قال السفير الليبي السابق لدى مالطا، الحبيب الأمين،

الجمعة، إن فاتورة الوفاق الإقليمي ستدفع من حساب الشعب الليبي لصالح تقاسم نفوذ ونقود

ووقود.

وأوضح الأمين في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل

الاجتماعي “تويتر” أن أمريكا ترامب تفكك أزمات وتشابك مصالح حلفاءها بالمنطقة

ومنها ليبيا لترسيم استقرار إقليمي.

وأضاف الأمين أن ليبيا أصبحت بؤرة توتر محتدم بين حلفاء

الولايات المتحدة، مع تمدد روسيا وابتزازها لأوربا العاجزة.

جدير بالذكر أن الأمين من الداعمين للمؤامرة علي ليبيا وأحد

أذراع الدمار الذي حل بالوطن.

